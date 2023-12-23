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Командир ВСУ Самовар: украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации

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Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска.
Командир ВСУ Самовар: украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации
  • Gettyimages.ru

В интервью телеканалу «Днепр ТВ» он объяснил, что у Украины нет столько денег и ресурсов, как у России, а если Москва продолжит придерживаться нынешнего темпа по переходу экономики на военные рельсы, она достигнет успеха.

Именно поэтому, как отметил Самовар, украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и к тяжёлой зиме.

«2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й вместе взятые», — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Ранее спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

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