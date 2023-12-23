ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области
- РИА Новости
В своём Telegram он подчеркнул, что оба учреждения являются рабочими и принимали детей сразу из трёх соседних сёл. На момент обстрела в здании не было детей, однако охранник получил тяжёлые ранения и находится в больнице.
«Здание школы повреждено сильно. Степень ущерба только предстоит установить специалистам. До детсада же ракеты не долетели считаные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями», — добавил Алексеенко.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.