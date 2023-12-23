«Обозреватель»: украинку лишили экранного времени на конкурсе «Мисс Земля»
- AP
- © Aaron Favila
Как пишет издание, в суперфинале конкурса группы по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена, а также откуда они приехали.
«Когда на сцене показалась пятёрка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», — говорится в публикации.
Автор материала также пожаловался, что участница из России Дарья Луконькина вошла в топ восемь самых красивых девушек, в то время как украинская участница даже не вошла в первую двадцатку.
«Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее», — резюмировало издание.
Ранее стало известно, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири.