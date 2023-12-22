В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП
- РИА Новости
- © Василий Крестьянинов
Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.
Отмечается, что пассажир ударил женщину-водителя, она потеряла сознание.
«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате ДТП три человека погибли, ещё четверо получили травмы.
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