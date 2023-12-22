В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Отмечается, что пассажир ударил женщину-водителя, она потеряла сознание.

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ДТП три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.