RT в Telegram
Подпишись

В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП

Короткая ссылка
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП.
В Алма-Ате из-за нападения пассажира на водителя автобуса произошло ДТП
  • РИА Новости
  • © Василий Крестьянинов

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Отмечается, что пассажир ударил женщину-водителя, она потеряла сознание.

«Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ДТП три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить