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В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС

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Водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.
В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«На 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель легкового автомобиля совершил наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

Инспектора госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге водитель машины сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Она скончалась до приезда скорой.

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