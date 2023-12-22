В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
«На 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель легкового автомобиля совершил наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.
Инспектора госпитализировали.
Ранее в Екатеринбурге водитель машины сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Она скончалась до приезда скорой.