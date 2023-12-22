В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС

Водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД на федеральной трассе в Дагестане.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«На 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель легкового автомобиля совершил наезд на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

Инспектора госпитализировали.

Ранее в Екатеринбурге водитель машины сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Она скончалась до приезда скорой.