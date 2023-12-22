Сапёр ВДВ Ахиллес рассказал RT, как получил пять ранений во время СВО

Сапёр ВДВ с позывным Ахиллес рассказал корреспонденту RT Никите Расторгуеву, что получил пять ранений во время боёв в зоне СВО.

С первого дня спецоперации Ахиллес находится на передовой. Семь километров под огнём ВСУ с простреленной пяткой, попавший в живот осколок и черепно-мозговая травма — всё это ощутил на себе российский боец.

Четвёртое ранение он получил около двух месяцев назад из-за удара вражеского дрона, когда в ночное время работал возле украинских позиций.

«Повернули и только-только за забор почти зашли — слева взрыв, и по ногам осколками — меня и ещё товарища. В подвал заползли. Осколки доставать не стали. Сейчас уже месяц прошёл, хожу, не мешают, нормально всё», — рассказал он.

Своё пятое ранение он получил, когда возглавлял группу минирования, которая работала в 900 м непосредственно от линии боевого соприкосновения.

Подробнее — в полном интервью российского военного RT.