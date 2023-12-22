Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил мнение, что Соединённые Штаты и ряд стран Европы могут отправить свои войска на Украину.

В интервью иноагенту, причастному к терроризму, Дмитрию Гордону* он рассказал, что, по его данным, западные страны проводят учения на юге США именно для этой цели.

«При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — приводит Радио Sputnik слова Саакашвили.

Ранее начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что есть перспективы усиления конфронтации Запада и России.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.