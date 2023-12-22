Командование российской армии к концу декабря приступит к подготовке к финальному этапу спецоперации, говорится в материале китайского издания Sohu.

Автор статьи отметил, что Украине стало труднее получать помощь от западных союзников. При этом к концу года США собираются объявить о новом пакете помощи ВСУ, который будет последним. Именно тогда, как указывает издание, Россия начнёт готовиться к завершающему этапу СВО.

По мнению журналистов Sohu, украинские войска не смогут продолжить бои без американской военной помощи. Указывается, что президент США Джо Байден беспокоится из-за падения рейтинга одобрения перед выборами, а это отвлекает его от украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщил, что США намерены объявить до конца года о последнем пакете оружия для Украины.