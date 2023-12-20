Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении
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«Выбитые с насиженных позиций вэсэушники соорудили новый блиндаж в Серебрянском лесничестве и надеялись там закрепиться. Этим планам помешали наши дроноводы и арта, которые сначала выкурили их из норки сбросом, а потом насыпали миномётом в хвост», — рассказал он, опубликовав видео ударов.
По его словам, в результате минимум один украинский военный ранен и двое уничтожены.
Российский боец с позывным Пепел ранее рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.