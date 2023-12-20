RT в Telegram
Подпишись

Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении

Короткая ссылка
Артиллеристы 348-го полка вместе с «дроноводами» выкурили украинских бойцов из блиндажа, а затем нанесли по ним удар из миномёта на Кременском направлении, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

«Выбитые с насиженных позиций вэсэушники соорудили новый блиндаж в Серебрянском лесничестве и надеялись там закрепиться. Этим планам помешали наши дроноводы и арта, которые сначала выкурили их из норки сбросом, а потом насыпали миномётом в хвост», — рассказал он, опубликовав видео ударов.

По его словам, в результате минимум один украинский военный ранен и двое уничтожены.

Российский боец с позывным Пепел ранее рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить