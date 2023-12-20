Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении

Артиллеристы 348-го полка вместе с «дроноводами» выкурили украинских бойцов из блиндажа, а затем нанесли по ним удар из миномёта на Кременском направлении, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

«Выбитые с насиженных позиций вэсэушники соорудили новый блиндаж в Серебрянском лесничестве и надеялись там закрепиться. Этим планам помешали наши дроноводы и арта, которые сначала выкурили их из норки сбросом, а потом насыпали миномётом в хвост», — рассказал он, опубликовав видео ударов.

По его словам, в результате минимум один украинский военный ранен и двое уничтожены.

Российский боец с позывным Пепел ранее рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.