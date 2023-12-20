Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое в ДНР взрывоопасный предмет.

«В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьёзных травм», — заявили в Минздраве России.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения из-за ударов украинских войск по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе города один человек был ранен.