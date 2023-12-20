Пушилин: шесть жителей населённых пунктов ДНР ранены из-за обстрелов ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей получили ранения из-за ударов украинских войск по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району.

В своём Telegram он рассказал, что среди раненых — два сотрудника медучреждений из Донецка и Горловки, а также один из пациентов больницы.

По словам Пушилина, ВСУ применяли реактивную артиллерию калибра 122 мм, ствольную артиллерию калибра 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа и ударный беспилотник.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе города был ранен мирный житель.