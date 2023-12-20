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WSJ: печальные новости с передовой отбивают желание у украинцев вступать в ВСУ

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Печальные для Киева новости с передовой отбивают желание у граждан Украины присоединяться к украинским войскам, говорится в материале газеты The Wall Street Journal со ссылкой на солдат ВСУ.
WSJ: печальные новости с передовой отбивают желание у украинцев вступать в ВСУ
  • РИА Новости

«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание присоединяться к армии», — приводит издание слова оператора беспилотников спецназа с позывным Добро.

Кроме того, указывается, что в Киеве надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет устранить необходимость в «политически непопулярных мерах» по призыву молодёжи на Украине.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. убитыми и ранеными.

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