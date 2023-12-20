WSJ: печальные новости с передовой отбивают желание у украинцев вступать в ВСУ
- РИА Новости
«Печальные новости с фронта отбивают у граждан желание присоединяться к армии», — приводит издание слова оператора беспилотников спецназа с позывным Добро.
Кроме того, указывается, что в Киеве надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет устранить необходимость в «политически непопулярных мерах» по призыву молодёжи на Украине.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. убитыми и ранеными.