Руководителей предприятий на Украине обяжут лично доставлять в ТЦК сотрудников
- РИА Новости
Он отметил, что когда электронный реестр военнообязанных «Оберег» синхронизируют с другими госреестрами, то ТЦК будут видеть, что зарегистрированный в Киеве гражданин работает, например, во Львове, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
Тогда к владельцу предприятия, где работает сотрудник, будет обращение в любой форме о том, что гражданину необходимо явиться в ТЦК. Тогда руководитель будет обязан доставить своего сотрудника на место лично.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что командование попросило его мобилизовать ещё 500 тыс. человек.