Руководителей предприятий на Украине обяжут лично доставлять в ТЦК сотрудников

Руководителей украинских предприятий обяжут лично доставлять в ТЦК (территориальный центр комплектации) своих сотрудников, прописанных в другом городе, сообщил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо.

Он отметил, что когда электронный реестр военнообязанных «Оберег» синхронизируют с другими госреестрами, то ТЦК будут видеть, что зарегистрированный в Киеве гражданин работает, например, во Львове, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

Тогда к владельцу предприятия, где работает сотрудник, будет обращение в любой форме о том, что гражданину необходимо явиться в ТЦК. Тогда руководитель будет обязан доставить своего сотрудника на место лично.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что командование попросило его мобилизовать ещё 500 тыс. человек.