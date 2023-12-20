Депутат Рады Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вызывают тревогу

Оценки энергетиков Украины о состоянии энергорынка страны вызывают тревогу, заявил депутат Верховной рады, первый замглавы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Как передаёт РИА Новости, депутат процитировал энергетика Юрия Сакву, который отметил, что украинский рынок электроэнергии пятый год подряд движется в направлении неконтролируемого «финансового хаоса», который в дальнейшем может разрушить технологический процесс.

По словам Кучеренко, оценка данной ситуации отрицательная и тревожная.

12 декабря в украинской компании «Укрэнерго» заявили, что ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся сложной.

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер спрогнозировал «очень сложную зиму» на Украине.