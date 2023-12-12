«Укрэнерго»: ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся сложной

В украинской компании «Укрэнерго» заявили, что ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся сложной.

«В целом уровень потребления остаётся на высоком уровне, что создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Уточняется, что наутро вернули в работу три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали.

«Однако ситуация остаётся сложной. Дефицит не прогнозируется», — добавляется в заявлении.

Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрёк Украине напряжённые недели в области энергетики.