«Укрэнерго»: ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся сложной
- AP
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«В целом уровень потребления остаётся на высоком уровне, что создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему», — говорится в заявлении компании в Telegram.
Уточняется, что наутро вернули в работу три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали.
«Однако ситуация остаётся сложной. Дефицит не прогнозируется», — добавляется в заявлении.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрёк Украине напряжённые недели в области энергетики.