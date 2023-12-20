RT в Telegram
Подпишись

Артиллеристам ЗВО доставили на передовую 1,5 тысячи детских писем и рисунков

Короткая ссылка
Артиллеристам группировки войск «Запад» на Купянском направлении доставили на передовую 1,5 тыс. детских писем и рисунков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Как говорится в материале, в течение недели военнослужащим ЗВО, которые выполняют боевые задачи на Купянском направлении, было доставлено на передовые позиции около 1,5 тыс. писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из разных российских регионов.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что дети отправили российским бойцам в зоне СВО 3 млн писем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить