Артиллеристам группировки войск «Запад» на Купянском направлении доставили на передовую 1,5 тыс. детских писем и рисунков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Как говорится в материале, в течение недели военнослужащим ЗВО, которые выполняют боевые задачи на Купянском направлении, было доставлено на передовые позиции около 1,5 тыс. писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из разных российских регионов.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что дети отправили российским бойцам в зоне СВО 3 млн писем.