Путин: дети отправили российским бойцам в зону СВО 3 млн писем
Президент России Владимир Путин заявил, что дети отправили российским бойцам в зоне СВО 3 млн писем.
- kremlin.ru
«Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. И вы сами знаете, как ребятам сердце греют такие письма», — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.
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