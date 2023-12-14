Путин: дети отправили российским бойцам в зону СВО 3 млн писем

Президент России Владимир Путин заявил, что дети отправили российским бойцам в зоне СВО 3 млн писем.

«Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. И вы сами знаете, как ребятам сердце греют такие письма», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.