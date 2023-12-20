Расчёты «Ланцет» уничтожили замаскированные радиолокационные станции ВС Украины

Расчёты «Ланцетов» подразделений ВДВ на Херсонском направлении уничтожили две замаскированные РЛС ВСУ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В заявлении ведомства сказано, что подразделения ВДВ России, действующие на Херсонском направлении, при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две радиолокационные станции украинских войск на правом берегу Днепра.

Ранее в министерстве сообщили, что российская армия отразила атаку и нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР.

Кроме того, ВС России отразили пять атак штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении.