Минобороны: ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ у Новомихайловки в ДНР

Российская армия отразила атаку и нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, передаёт Минобороны России.

РИА Новости

Согласно информации ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными. Помимо этого, ВС России отразили пять атак штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении.