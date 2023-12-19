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Минобороны: ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ у Новомихайловки в ДНР

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Российская армия отразила атаку и нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, передаёт Минобороны России.
Минобороны: ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ у Новомихайловки в ДНР
  • РИА Новости

Согласно информации ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Помимо этого, ВС России отразили пять атак штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

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