Минобороны: ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ у Новомихайловки в ДНР
Российская армия отразила атаку и нанесла огневое поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
Согласно информации ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.
Помимо этого, ВС России отразили пять атак штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении.
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