Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящий момент Украина фактически является страной-банкротом.

Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

Как напомнил Шойгу, к настоящему моменту Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд, что на $30 млрд больше её ВВП.

«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — отметил он.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украина при Владимире Зеленском стала страной-банкротом.