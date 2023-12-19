Путин: спецоперация выявила ряд проблем, которые необходимо решить

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд проблем, которые необходимо решить.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьёзно перестраивать работу системы связи», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин указал на необходимость более эффективно применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.

Также российский лидер призвал наращивать возможности спутниковой группировки России не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.

Ранее Владимир Путин заявил, что активность Североатлантического альянса резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из Соединённых Штатов.