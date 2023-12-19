Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул
Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент России Владимир Путин на выступлении перед расширенной коллегией Министерства обороны.
«Миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул», — сказал глава государства.
В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрекламированная западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.
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