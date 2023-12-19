Путин: миф о неуязвимости западной военной техники рухнул

Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент России Владимир Путин на выступлении перед расширенной коллегией Министерства обороны.

«Миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул», — сказал глава государства.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разрекламированная западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной.