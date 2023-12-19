Пилоты Вооружённых сил Украины пожаловались на высокую уязвимость украинских вертолётов от ударов российской авиации.

Как заявил один из пилотов украинской армии в интервью изданию Le Monde, российские самолёты выпускают по украинским военным ракеты Р-37 на расстоянии 150 км, чтобы оставаться вне зоны досягаемости ПВО ВСУ.

«Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас», — сказал он.

Другой лётчик ВСУ заявил, что российские истребители «постоянно патрулируют небо», и это «превышает угрозу от ПВО».

Ещё один украинский пилот выразил мнение, что даже при поставках Киеву западных вертолётов Apache в зоне боевых действий «существенным образом ничего не изменится».

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.