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Пилоты ВСУ пожаловались на уязвимость вертолётов от ударов российской авиации

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Пилоты Вооружённых сил Украины пожаловались на высокую уязвимость украинских вертолётов от ударов российской авиации.
Пилоты ВСУ пожаловались на уязвимость вертолётов от ударов российской авиации
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Как заявил один из пилотов украинской армии в интервью изданию Le Monde, российские самолёты выпускают по украинским военным ракеты Р-37 на расстоянии 150 км, чтобы оставаться вне зоны досягаемости ПВО ВСУ.

«Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас», — сказал он.

Другой лётчик ВСУ заявил, что российские истребители «постоянно патрулируют небо», и это «превышает угрозу от ПВО».

Ещё один украинский пилот выразил мнение, что даже при поставках Киеву западных вертолётов Apache в зоне боевых действий «существенным образом ничего не изменится». 

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, исходя из опыта специальной военной операции, российские средства противовоздушной обороны могут примерно за 20 дней сбить все запланированные к поставке Киеву самолёты F-16 американского производства.

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