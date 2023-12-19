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Экс-офицер нацбата ВСУ Лапин заявил о превосходстве ВС России на фронте

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Бывший офицер нацбатальона «Айдар»* и спецназа Вооружённых сил Украины, майор Игорь Лапин признал, что российская армия обладает превосходством на передовой.
Экс-офицер нацбата ВСУ Лапин заявил о превосходстве ВС России на фронте
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «Прямой» он отметил, что российские войска берегут личный состав, уничтожая украинские позиции артиллерией.

«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ ещё остались, услышали где-то автоматные или пулемётные очереди — снова добивают артой — всё что можно», — добавил военный.

Кроме того, Лапин отметил, что ВС России обладают «тотальным преимуществом» в плотности артиллерийского огня и вряд ли когда-нибудь его потеряют.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил превосходство России в подготовке подразделений.

* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.

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