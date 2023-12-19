Экс-офицер нацбата ВСУ Лапин заявил о превосходстве ВС России на фронте
- РИА Новости
В интервью телеканалу «Прямой» он отметил, что российские войска берегут личный состав, уничтожая украинские позиции артиллерией.
«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ ещё остались, услышали где-то автоматные или пулемётные очереди — снова добивают артой — всё что можно», — добавил военный.
Кроме того, Лапин отметил, что ВС России обладают «тотальным преимуществом» в плотности артиллерийского огня и вряд ли когда-нибудь его потеряют.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос отметил превосходство России в подготовке подразделений.
* «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.