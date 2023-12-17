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Генерал ВСУ Кривонос отметил превосходство России в подготовке подразделений

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Генерал украинских вооружённых сил в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия превосходит украинскую по качеству подготовки частей, а также грамотно формирует новые подразделения.

Соответствующее заявление Кривонос сделал в эфире украинского Пятого канала.

По его словам, за счёт того, что ВС России правильно организовали подготовку военных и правильно используют и наращивают оружие, «они достигают определённых успехов».

Кривонос также признал, что военные России эффективно используют беспилотники, нарастив их использование по всей линии фронта. 

Ранее секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что украинские войска не могут найти способ борьбы с планирующими бомбами российской армии.

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