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Совет обороны Закарпатья усилит меры безопасности после взрыва гранат депутатом

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Меры безопасности в Закарпатской области будут усилены после инцидента с местным депутатом Сергеем Батриным, взорвавшим три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета. Такое решение принял совет обороны Закарпатья.
Совет обороны Закарпатья усилит меры безопасности после взрыва гранат депутатом
  • РИА Новости

Как сообщил замглавы Закарпатской областной военной администрации Игорь Шинкарюк, повышение мер безопасности в регионе затронет в том числе учебные заведения.

«Они будут предусматривать постоянное пребывание спецсотрудников полиции или охраны на территории учебного заведения», — цитирует его ТАСС.

Шинкарюк добавил, что решение совета обороны призвано предупреждать и выявлять попытки совершения преступления до того, как они произойдут, а также повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

Ранее сообщалось, что взорвавшего гранаты в Закарпатье депутата взяли под стражу в зале Ужгородского районного суда.

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