Политолог назвал политикой русофобии заявление Латвии о выдворении русских
- РИА Новости
«Они в последнее время позволяют себе хамить в отношении русских и опять продемонстрировали своё хамство. Не понятно, почему они считают, что могут себе такое позволять. Видимо, слишком мягко с ними обходимся», — считает политолог.
Он также отметил, что страна хочет выгнать всех русских.
«Политика русофобии пока оплачивается, но так будет не всегда, скоро миску отодвинут», — добавил Дудчак.
Ранее стало известно, что в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).