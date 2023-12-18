Политолог назвал политикой русофобии заявление Латвии о выдворении русских

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал планы властей Латвии выслать более тысячи россиян из-за проблем с ВНЖ.

«Они в последнее время позволяют себе хамить в отношении русских и опять продемонстрировали своё хамство. Не понятно, почему они считают, что могут себе такое позволять. Видимо, слишком мягко с ними обходимся», — считает политолог.

Он также отметил, что страна хочет выгнать всех русских.

«Политика русофобии пока оплачивается, но так будет не всегда, скоро миску отодвинут», — добавил Дудчак.

Ранее стало известно, что в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).