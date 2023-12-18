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Мурашко: солдаты ВСУ намеренно атакуют медицинские объекты в новых регионах

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что украинские военнослужащие целенаправленно наносят удары по медицинским объектам в новых регионах России.
Мурашко: солдаты ВСУ намеренно атакуют медицинские объекты в новых регионах
  • AP

В рамках заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий по отношению к несовершеннолетним со стороны Киева в Совфеде он подчеркнул, что здания медучреждений подвергаются налётам повторно после ремонта, передаёт РИА Новости.

По словам Мурашко, подразделения ВСУ, нанося удары, знают, что атакуют медицинские объекты.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли машину скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск.

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