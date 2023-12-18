Politico: Зеленского призвали дать власть оппозиционным силам перед выборами

Владимира Зеленского призвали поделиться властью с оппозиционными силами перед президентскими выборами на Украине, пишет газета Politico.

Как пишет газета, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, большие потери украинской армии и длительность боевых действий подорвали доверие украинского населения к Зеленскому и его команде.

Как отметил автор статьи, именно поэтому Зеленскому необходимо рассмотреть возможность создания правительства национального единства на широкой основе.

«Вопрос лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса», — говорится в публикации.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал ещё ниже.