Киевские власти ограничили для мужчин возможность выехать за пределы подконтрольной им части Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Нет даже возможности уехать сейчас с территории Херсонской области у мужчин, которые там остались», — сказал он.

Сальдо добавил, что покинуть территорию Украины мужчинам призывного возраста также практически невозможно.

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.