Сальдо: киевские власти ограничили мужчинам возможность уехать из Херсона
- РИА Новости
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Нет даже возможности уехать сейчас с территории Херсонской области у мужчин, которые там остались», — сказал он.
Сальдо добавил, что покинуть территорию Украины мужчинам призывного возраста также практически невозможно.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.