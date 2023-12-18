Журналист американского журнала National Interest Питер Сучиу опубликовал материал, в котором указал, что российский истребитель МиГ-31 показал себя отличным самолётом, вызывающим значительное беспокойство в Киеве.

«Он считается одним из самых быстрых боевых самолётов в мире и, как ожидается, останется на вооружении как минимум до середины 2030-х годов... МиГ-31 также был спроектирован для эффективной работы в любых погодных условиях, а его аэродинамический и обтекаемый корпус позволяет ему летать на малых высотах с необходимой сверхзвуковой скоростью», — указывает журналист в своей статьей.

Сучиу называет самолёт боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьёзно.

«Сверхзвуковой истребитель способен нести ракеты «Кинжал». Поскольку эти ракеты летят с очень высокой скоростью и имеют большую дальность действия, каждый раз, когда МиГ-31 взлетает с российской военной базы недалеко от Украины, по всей стране подается воздушная тревога, которая иногда длится несколько часов», — подчёркивает он.

Ссылаясь на украинские СМИ, автор материала указывает, что многие предприятия на Украине закрываются во время воздушных налётов, поэтому даже обычные взлёты МиГ-31 наносят разрушительное воздействие на экономику Украины.

Он также добавил, что украинские журналисты пишут, что Россия приводит к закрытию обширной части украинского бизнеса, просто поднимая в воздух один МиГ-31 и оставляя его летать на некоторое время.

Ранее Военная хроника сообщила о прилёте ракеты «Кинжал» по территории украинского аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области Украины.