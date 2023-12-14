Военная хроника заявила о прилёте по аэродрому ВСУ в Староконстантинове

Военная хроника сообщила о прилёте ракеты «Кинжал» по территории украинского аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области Украины.

Украинские мониторинговые каналы информируют, что воздушная тревога прозвучала только после попадания по одному из объектов. На текущий момент неизвестно о характере разрушений.

По представленным данным, на аэродроме находились самолёты Су-24М (носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP) и некоторое количество МиГ-29 и (или) Су-27.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины.