RT опубликовал видео адресной проверки жителей Херсонской области на связи с ВСУ

Военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео адресной проверки жителей Херсонской области на связи с украинскими военными.

Отмечается, что проверками занимаются сотрудники Росгвардии.

Сотрудники ведомства пояснили Горшенину, что у местных есть родственники с Украины, с которыми они общаются. Есть вероятность, что СБУ может оказывать на них давление и склонять к предоставлению информации.

Как отметил сотрудник Росгвардии, иногда они находят тех, кто сотрудничает с ВСУ и СБУ. Кто-то это делает по незнанию, кто-то под давлением, а кто-то добровольно. В заснятый на видео раз никаких связей с украинской стороной выявлено не было.

В целом люди доброжелательно или же нейтрально относятся к российским бойцам, осуществляющим проверки.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ продолжают попытки демонстративного форсирования Днепра ради медийно-политических успехов Владимира Зеленского.