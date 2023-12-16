Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр ради медийных успехов Зеленского

Подразделения ВСУ продолжают попытки демонстративного форсирования Днепра ради медийно-политических успехов Владимира Зеленского. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Всё это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия там, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы региона, тяжёлую технику через Днепр невозможно переправить, а всё, что делает противник, проводится для медийно-политических успехов, которые нужны Зеленскому для обмана граждан и Запада.

Ранее сообщалось, что ВС России пресекли все попытки высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра.