Сальдо: ВСУ пытаются форсировать Днепр ради медийных успехов Зеленского
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«Всё это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия там, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы региона, тяжёлую технику через Днепр невозможно переправить, а всё, что делает противник, проводится для медийно-политических успехов, которые нужны Зеленскому для обмана граждан и Запада.
Ранее сообщалось, что ВС России пресекли все попытки высадки диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра.