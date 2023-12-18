Экс-замминистра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о ряде случаев утечки секретной информации из украинских военных штабов.

Таким образом она в своём Telegram прокомментировала появившуюся информацию о том, что у главкома ВСУ Валерия Залужного в одном из помещений было найдено прослушивающее устройство.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — указала она.

Маляр также добавила, что секретные военные данные уже не один раз становились публичными.

Ранее в СБУ возбудили уголовное дело в связи с данными об обнаружении в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, прослушивающего устройства.