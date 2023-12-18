RT в Telegram
Подпишись

Экс-замминистра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов

Короткая ссылка
Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о ряде случаев утечки секретной информации из украинских военных штабов.

Таким образом она в своём Telegram прокомментировала появившуюся информацию о том, что у главкома ВСУ Валерия Залужного в одном из помещений было найдено прослушивающее устройство.

«То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов — да», — указала она.

Маляр также добавила, что секретные военные данные уже не один раз становились публичными.

Ранее в СБУ возбудили уголовное дело в связи с данными об обнаружении в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, прослушивающего устройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить