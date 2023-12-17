Mainichi Shimbun: раскол на Украине играет на руку России

Раскол в руководстве Украины и ослабевающая поддержка со стороны Запада играют на руку России, пишут японские журналисты из газеты Mainichi Shimbun.

«Украина оказалась в крайне тяжёлом положении. Хотя ВСУ и начали своё контрнаступление ещё в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя», — сообщает издание.

В статье напоминается, что поддержка со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными «начинают разрушаться».

Газета Financial Times ранее также писала, что оптимистическая стратегия Владимира Зеленского на Украине и за рубежом и цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки западных партнёров.