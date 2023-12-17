ВС России предотвратили массовую атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР
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Как сообщили в военной комендатуре ЛНР, средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВС России отбили ряд атак беспилотников ВСУ, не допустив повреждений, а также жертв среди населения.
«В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не повреждён, пострадавших среди населения нет», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью.