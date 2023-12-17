RT в Telegram
Подпишись

ВС России предотвратили массовую атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР

Короткая ссылка
Украинская армия предприняла попытку массовой атаки на объекты инфраструктуры в Луганской Народной Республике с применением беспилотников, однако нападение было отбито Вооружёнными силами России.
ВС России предотвратили массовую атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР
  • © Минобороны РФ

Как сообщили в военной комендатуре ЛНР, средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВС России отбили ряд атак беспилотников ВСУ, не допустив повреждений, а также жертв среди населения.

«В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не повреждён, пострадавших среди населения нет», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить