ВС России предотвратили массовую атаку БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР

Украинская армия предприняла попытку массовой атаки на объекты инфраструктуры в Луганской Народной Республике с применением беспилотников, однако нападение было отбито Вооружёнными силами России.

Как сообщили в военной комендатуре ЛНР, средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВС России отбили ряд атак беспилотников ВСУ, не допустив повреждений, а также жертв среди населения.

«В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не повреждён, пострадавших среди населения нет», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника в небе над Волгоградской областью.