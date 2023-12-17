Украина и Westinghouse договорились о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС
Как сообщили в «Энергоатоме», документ подписали президент украинской компании Пётр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман. Договор предусматривает закупку оборудования для пятого энергоблока Хмельницкой АЭС.
«Он будет строиться по американской технологии AP1000», — отметили в пресс-службе «Энергоатома».
В сентябре «Энергоатом» получил от американской Westinghouse первую партию ядерного топлива.