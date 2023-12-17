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Украина и Westinghouse договорились о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС

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Соглашение о закупке оборудования для энергоблока Хмельницкой атомной электростанции подписали 17 декабря украинская национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company.
Украина и Westinghouse договорились о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС

Как сообщили в «Энергоатоме», документ подписали президент украинской компании Пётр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман. Договор предусматривает закупку оборудования для пятого энергоблока Хмельницкой АЭС.

«Он будет строиться по американской технологии AP1000», — отметили в пресс-службе «Энергоатома».

В сентябре «Энергоатом» получил от американской Westinghouse первую партию ядерного топлива.

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