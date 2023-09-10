В Киеве заявили о получении партии ядерного топлива из американской компании

Украинская энергетическая компания «Энергоатом» получила от американской организации Westinghouse первую партию ядерного топлива.

Об этом написало РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.

В эфире телеканала «Рада» он поделился, что Украина также подписала соглашение с компаниями из Финляндии, Словакии и Чехии.

«Сегодня «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — добавил Галущенко.

Ранее сообщалось, что «Энергоатом» подписал с американской компанией ConverDyn меморандум по урану.