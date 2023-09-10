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В Киеве заявили о получении партии ядерного топлива из американской компании

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Украинская энергетическая компания «Энергоатом» получила от американской организации Westinghouse первую партию ядерного топлива.
В Киеве заявили о получении партии ядерного топлива из американской компании
  • AP

Об этом написало РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.

В эфире телеканала «Рада» он поделился, что Украина также подписала соглашение с компаниями из Финляндии, Словакии и Чехии.

«Сегодня «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — добавил Галущенко.

Ранее сообщалось, что «Энергоатом» подписал с американской компанией ConverDyn меморандум по урану.

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