В Киеве заявили о получении партии ядерного топлива из американской компании
- AP
Об этом написало РИА Новости со ссылкой на главу Минэнерго Украины Германа Галущенко.
В эфире телеканала «Рада» он поделился, что Украина также подписала соглашение с компаниями из Финляндии, Словакии и Чехии.
«Сегодня «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами», — добавил Галущенко.
Ранее сообщалось, что «Энергоатом» подписал с американской компанией ConverDyn меморандум по урану.