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Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией меморандум по урану

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Украинская энергетическая компания «Энергоатом» подписала меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана с организацией из США ConverDyn.
Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией меморандум по урану
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации украинской компании в Telegram-канале.

Сообщается, что президент НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин и президент американской компании ConvrDyn Малкольм Критчли подписали соглашение во время Всемирного ядерного симпозиума — 2023, который проходил в Лондоне.

17 августа сообщалось, что Белоруссия приняла решение денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.

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