Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией меморандум по урану

Украинская энергетическая компания «Энергоатом» подписала меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана с организацией из США ConverDyn.

Об этом говорится в публикации украинской компании в Telegram-канале.

Сообщается, что президент НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин и президент американской компании ConvrDyn Малкольм Критчли подписали соглашение во время Всемирного ядерного симпозиума — 2023, который проходил в Лондоне.

17 августа сообщалось, что Белоруссия приняла решение денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.