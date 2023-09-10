Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией меморандум по урану
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Об этом говорится в публикации украинской компании в Telegram-канале.
Сообщается, что президент НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин и президент американской компании ConvrDyn Малкольм Критчли подписали соглашение во время Всемирного ядерного симпозиума — 2023, который проходил в Лондоне.
17 августа сообщалось, что Белоруссия приняла решение денонсировать соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве.