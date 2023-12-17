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Пушилин заявил, что настроен оптимистично в отношении ситуации на фронте

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настроен оптимистично в отношении ситуации на линии соприкосновения.
Пушилин заявил, что настроен оптимистично в отношении ситуации на фронте
  • РИА Новости

«Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны», — цитирует его РИА Новости.

Военкор RT Влад Андрица ранее опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.

Также спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео того, как операторы БПЛА выкуривают солдат ВСУ из разрушенных домов в Марьинке.

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