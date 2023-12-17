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Экс-премьер Азаров заявил, что Украина потеряла надежду на успешную оборону

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Киевский режим потерял надежду не только на победу в конфликте, но и на успешную оборону. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Азаров заявил, что Украина потеряла надежду на успешную оборону
  • РИА Новости

«Киевский режим окончательно потерял надежду не только на победу, но даже на успешную оборону», — написал он в соцсети.

Азаров подчеркнул, что деньги МВФ и Нидерландов будут разворованы, а строительство фортификационных сооружений будет осуществляться по остаточному принципу.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного США сообщил, что Украина без помощи Соединённых Штатов и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, а при наихудшем сценарии может потерпеть поражение уже к лету.

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