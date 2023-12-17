Подразделения Западной группировки ВС России отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе ведения активной обороны отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад на направлении Ольшана. Противник отошёл в юго-западном направлении», — сказал он.

Зыбинский подчеркнул, что потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, шесть человек взяты в плен.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.