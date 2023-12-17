RT в Telegram
Подпишись

ВС России отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении

Короткая ссылка
Подразделения Западной группировки ВС России отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
ВС России отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении
  • РИА Новости

«В ходе ведения активной обороны отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад на направлении Ольшана. Противник отошёл в юго-западном направлении», — сказал он.

Зыбинский подчеркнул, что потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, шесть человек взяты в плен.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить