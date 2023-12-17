В зоне СВО успешно протестировали ночную версию FPV-дрона «Гастелло»

В зоне специальной военной операции успешно протестировали первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло»

Об этом информирует РИА Новости.

Представитель разработчика рассказал, что этот беспилотник создали исходя из пожеланий, которые были высказаны российскими операторами FPV-дронов.

Отмечается, что «Гастелло» оснастили высокочувствительной ночной камерой.

Новый БПЛА способен летать на дальность до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг.

В августе 2023 года сообщалось, что в России начали производить дрон «Гастелло».