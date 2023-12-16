В селе Водяное Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник
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Об этом рассказали в оперативных службах региона.
«В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в результате инцидента повреждения получил автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее стало известно, что два человека погибли, ещё два мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по населённому пункту Новая Маячка в Херсонской области.