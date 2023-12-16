СБУ обвинила в теракте депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете Закарпатья
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«По материалам СБУ подозрение получил депутат, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье. Следователи СБУ квалифицируют подрыв как террористический акт», — говорится в сообщении.
15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.
Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт.
16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание.