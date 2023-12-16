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РИА Новости: фонд для журналистов Украины спонсирует террористов

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Украинский фонд, который был создан журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает средства для террористической организации «Легион «Свобода России»*.
РИА Новости: фонд для журналистов Украины спонсирует террористов
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в материале РИА Новости.

По данным агентства, на сайте террористической группировки указаны реквизиты счёта для перевода денег, они принадлежат благотворительной организации «Фонд 24.02». Кроме того, на сайте сказано, что организация занимается проведением тренингов по безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам прессы.

По представленным данным, с начала спецоперации ВС России более 900 реципиентов получили помощь от фонда.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала члена украинского «Легиона «Свобода России», который готовил серию терактов в Казани.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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