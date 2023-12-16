Старовойт: БПЛА атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области

Беспилотники ВСУ повредили в Курской области несколько жилых домов, компрессорную станцию и ЛЭП, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, были атакованы Дмитриевский и Железногорский районы.

Отмечается, что в селе Крупец в восьми домах зафиксированы повреждения заборов, окок и крыш. Проводится подомовой обход.

Старовойт уточнил, что обошлось без пострадавших.

Аварийные бригады выехали на место повреждения ЛЭП в Железногорском районе с целью устранения последствий произошедшего.

Вечером 15 декабря российское оборонное ведомство проинформировало, что средства ПВО уничтожили 26 украинских дронов над Крымом.

Позже стало известно, что ещё шесть украинских БПЛА уничтожили над полуостровом.