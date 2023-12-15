МО: средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских БПЛА
Минобороны России сообщает, что с 20:30 до 22:30 мск средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отработала над морем.
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