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МО: средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских БПЛА

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Минобороны России сообщает, что с 20:30 до 22:30 мск средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
МО: средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских БПЛА
  • РИА Новости
  • © Сергей Мальгавко

«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отработала над морем.

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