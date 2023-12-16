В Киеве и Кривом Роге военкомы устроили вечерние рейды в барах и ресторанах
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
По его данным, рейды сотрудников СБУ и людей в камуфляже проходят в четырёх крупных ресторанах Киева, где «полная пятничная посадка людей».
При этом один из крупных рестораторов в украинской столице заявил, что сотрудники военкоматов не могут заходить в рестораны без представителей СБУ.
«Сейчас они вручают повестки персоналу и гостям», — добавил он.
Отмечается, что также вручение повесток проходит в ресторанах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее украинские СМИ писали, что сотрудники военкомата Львовской области выписали повестку священнику, который на похоронах военного сказал в его адрес «раб Божий».